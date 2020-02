CU, SGP en PvdA in Zwartewaterland bereiken akkoord over nieuw college

ChristenUnie en SGP in Zwartewaterland hebben na een aantal gesprekken overeenstemming bereikt met de PvdA over de vorming van een nieuw college. Dat was noodzakelijk na de breuk met BGZ, waardoor de in 2018 gevormde coalitie haar meerderheid in de gemeenteraad kwijt was.