Culturele activiteiten in Hasselt liggen voorlopig stil

Voor de tweede keer dit jaar heeft Stichting Cultuele Activiteiten Bibliotheek (SCAB) in Hasselt besloten om tijdelijk alle activiteiten af te blazen. De bibliotheek is wel beperkt open.

,,De toenemende verspreiding van het coronavirus baart ook ons zorgen. SCAB is immers in het leven geroepen om mensen bij elkaar te brengen om samen te genieten van cultuur. Dat streven brengt echter ook verantwoordelijkheid met zich mee voor de veiligheid van bezoekers’’, aldus Jolenta Weijers namens SCAB. Ze geeft aan dat ook onder de aangescherpte coronamaatregelen van de rijksoverheid SCAB activiteiten mag verzorgen.

,,Die waren in de voorbije weken omgeven met allerlei veiligheidsmaatregelen. Maar de we merken dat sprake is van toenemende huiver bij zowel de organiserende werkgroepen als het publiek. Daarom is besloten om alle activiteiten tot in elk geval het einde van de huidige gedeeltelijke lockdown stil te leggen. Zodra het kan pakken we de draad weer op.’’ Zo gaan onder meer verschillende cursussen en een filmvertoning niet door.

Gedichtenwedstrijd'

Ook de ontknoping van Dicht op vrijheid moet het doen zonder applaus want de prijsuitreiking gaat niet door, nadat die in het voorjaar ook al een keer was afgelast. De winnaars van de gedichtenwedstrijd worden op vrijdag 23 oktober om 20.00 uur online bekendgemaakt op d website www.scabhasselt.nl. In de dagen daarna ontvangen de winnaars coronaproof hun prijzen.

Dicht op vrijheid is gehouden ter ere van de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. Inwoners van Zwartewaterland konden via gedichten uiten wat ‘vrijheid’ voor hen betekent. De Deventer stadstroubadour Maarten van Veen gaf dicht-workshops op onder meer de basisscholen.