Cumali wurgde zijn nichtje Denise, maar is 17 jaar later nog altijd niet gepakt; hoe kan dat?

Steenwij­ker­land bekent kleur op Coming Out Day

11 oktober De Steenwijker toren was al eens roze in verband met de komst van Giro d’Italia-winnaar Tom Dumoulin en nu hangt er een reusachtige regenboogvlag aan. Maar liefst 14 meter lang en 4 meter breed is de vlag die van verre al is te zien.