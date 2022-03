Cyril kocht boerderij in Koekange en laat er nu tiny houses bouwen voor speciaal doel: 'Dit komt uit mijn hart’

UITSLAG VERKIEZINGEN BGZ een blijvertje in Zwartewa­ter­land, SGP nu de grootste partij

Vier jaar geleden stormde BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) vanuit het niets de gemeenteraad in met drie zetels. Met 2440 stemmen (een plus van ruim 700) komt daar nu een zetel bij. Daarmee is de nieuwkomer van vier jaar geleden een van de twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Zwartewaterland. De ander is de SGP. De partij is met 3114 stemmen (vorige keer 2491) ook explosief gegroeid en nu veruit de grootste.

17 maart