D66 Steenwijkerland heeft haar keuze gemaakt: Emmy Elgersma lijsttrekker voor verkiezingen 2022

Bewoners en onderne­mers in smalle Brou­werstraat in Blokzijl houden hart vast bij start toeristen­sei­zoen

6 juli Het toeristenseizoen is begonnen, en dat zorgt voor extra drukte in Blokzijl, waar al jaren wordt geklaagd over verkeershinder in de smalle Brouwerstraat. Volgend jaar moeten er camera’s komen om te zorgen dat er geen vrachtwagens en bussen inrijden, maar hoe gaat dat tot die tijd? Houden bestuurders zich aan het verbod dat vorig jaar is ingesteld? Wat vinden ondernemers en buren?