Dagbesteding Dagje Vrije Tijd in Oldemarkt viert 5-jarig bestaan

Dagje Vrije Tijd in MFC De Landerijen in Oldemarkt bestaat 5 jaar en dat wordt gevierd met een aantal feestelijke activiteiten. Het jubileum valt samen met het 75-jarig bestaan van de Zorggroep.

De dagbesteding wordt ingevuld door welzijnsmedewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). In het kader van het jubileum houden zij een aantal feestelijke extra activiteiten. ,,We organiseren diverse spellen, een grootse bingo met prijzen gesponsord door lokale bedrijven en er staat nog een muzikale verrassing op het programma”, vertelt Bianca Kriek, welzijnsmedewerker en coördinator van Dagje Vrije Tijd. ,,Het bestaan van dagbesteding is erg belangrijk in het kader van welzijn, het tegengaan van eenzaamheid en het ondersteunen van mantelzorgers. We hopen de komende jaren verder uit te breiden.”

Zwaantje Koopstra (74) uit Oldemarkt gaat al zo’n 2,5 jaar twee keer in de week naar de dagbesteding in de Landerijen. ,,Nadat ik jarenlang voor mijn moeder heb gezorgd, was ik ineens alleen. De thuiszorg wees mij op de dagbesteding. Ik twijfelde eerst, maar ik kon vrijblijvend een keer komen kijken en was toen gelijk positief. Ik vind het heel erg leuk. We zingen, gymmen, kletsen en doen spelletjes maar gaan er ook wel op uit op de duofiets.”

Ruimte voor nieuwe deelnemers

,,Ons doel met Dagje Vrije Tijd is om mensen even hun ziekte, eenzaamheid, zorgen of problemen te doen vergeten en daarnaast de mantelzorger een momentje vrij te geven”, legt Kriek uit. ,,We hebben nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Iedereen is welkom. Deelnemers komen niet alleen uit Oldemarkt en omgeving, maar ook wel uit Blankenham, Ossenzijl, Kuinre en Paasloo. Vrijwilligers zorgen voor vervoer.”

Dagje Vrije Tijd zoekt nog meer vrijwilligers: chauffeurs en hulp voor op de groep, maar ook mensen, jong of oud, die het leuk vinden om met de deelnemers te wandelen of fietsen. Meer informatie via 0521-235386 of dagjevrijetijd@zorggroep-onl.nl.