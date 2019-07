Dahlia’s, van Mexico naar de corso’s in de Kop van Overijssel

Handel

Een voorname rol in de handel is weggelegd voor de bloemencommissie die iedere corsoplaats in ons land heeft. Die zorgt voor de in- en verkoop van de bloemen. Geen enkel corso heeft voldoende bloemen op de velden staan om in de eigen behoefte te kunnen voorzien. Er is daarom een jaarlijks overleg om in kaart te brengen waar welke dahlia’s staan en welke hoeveelheden een pluk oplevert. Ook stellen de commissies een prijs vast per honderd dahlia’s. Hiermee wordt voorkomen dat bij schaarste de prijzen ineens enorm worden opgedreven met de kans dat het bouwen van een praalwagen niet meer is te betalen. Voor de wagenbouwgroepen is de verkoop naar andere corso’s een belangrijke bron van inkomsten want met het bouwen van praalwagens zijn tienduizenden euro's gemoeid.