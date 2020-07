Dahliamozaïeken in plaats van praalwagens in Sint Jansklooster

Verdachte Josef B. in zaak-Ruinerwold blijft langer vastzitten

13:18 Josef B., verdachte in de Ruinerwoldzaak, blijft in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Assen vrijdag bepaald. B. (59) verblijft sinds drie weken in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een persoonlijkheidsonderzoek. Dat wordt voortgezet.