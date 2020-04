Dakloze Henk (64) krijgt massaal hulp in Meppel, maar dreigt op straat terecht te komen

Het leven van de Rotterdamse dakloze Henk (64) is momenteel een achtbaan. Hij ontvluchtte een instelling in de havenstad en eindigde met slechts een tentje in Meppel. Tot Harrie en Debbie Harskamp hem onder hun hoede namen en de Meppeler samenleving massaal in actie kwam. Toch is de kans groot dat Henk weer op straat belandt.