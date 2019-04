Dalfser Kamerlid Maurits von Martels nog een keer te paard bij cross in Staphorst

Met jonkheer Maurits von Martels Dankern krijgt Stal Slager in Staphorst een prominent aan de start bij de jaarlijkse bosrit en oefencross. Het CDA-Tweede Kamerlid uit Dalfsen, in het verleden een bekende verschijning op de concoursen hippique, waagt zich tweede paasdag nog een keer te paard.

Hij gaat de bijna twintig hindernissen van de cross, die plaats heeft in het Staatsbos bij Staphorst, in met een geleend paard. Laura Slager, dochter van de staleigenaar, heeft haar vijfjarige bruine ruin ter beschikking gesteld. Zelf komt ze daarmee uit in springwedstrijden.

Hoe is het zo gekomen?

,,Ik werd gebeld door Roelof Slager. Hij had gehoord dat ik vorig najaar in Broekland de Broekelo-cross had gereden. Dat is mij goed bevallen. Toen Slager mij uitnodigde voor zijn cross dacht ik: waarom ook niet.’’

Moeten uw kiezers zich zorgen maken?

,,Hahaha. Nee hoor. Ik voetbal ook nog iedere zondag in Vilsteren 3. Dat is veel risicovoller. Begin deze week heb ik wel even wat oefensprongetjes met het paard gemaakt. Het dier mag dan nog maar vijf jaar zijn, het maakte een betrouwbare indruk. En ik heb voldoende ervaring om mij aan te passen aan het paard. Dat moet natuurlijk en niet andersom. ’’

Uw ruitercarrière ligt toch al weer geruime tijd achter u?

,,Nadat ik in 1993 ben getrouwd heb ik geen wedstrijden meer gereden. De paarden zijn ook van het bedrijf verdwenen. Wellicht ooit, als ik weer meer tijd heb, komen ze nog eens terug. Paardrijden is geweldig en ook mijn vrouw vindt het mooi. Dus wie weet.’’

U was toch een goede springruiter?

,,Moeilijk om dat zelf te zeggen, maar ik kon aardig meekomen. In Barneveld twee keer het Gouden Ei gewonnen door over een muur van twee meter te springen, het internationale concours in Meppel gereden en het nationaal kampioenschap, destijds de Levade in Apeldoorn. Met mijn paard Super Sonic dacht ik daar kans te hebben na een foutloze eerste manche, maar in de tweede manche was het na een springfout op de eerste hindernis al voorbij. Dat was een van mijn grootste teleurstellingen.’’