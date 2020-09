Daniël Hulzebosch heeft vooral als prater nog een functie bij DOS’46

In het nieuwe seizoen staat Hulzebosch langs de kant als zijn dochters (13 en 8 jaar) korfballen. Hij gaat wat trainen en coachen bij DOS’46 4, een gezelligheidsteam voor korfballers zonder verplichtingen. Hij zal wat doen in de tuin, als het nodig is. Maar er zal vooral afstand zijn tot het topkorfbal. Na twee seizoenen bij PKC in Papendrecht is hij geen druk bezet coach meer. ,,Ik ben blij dat we het in juni met trainingen goed hebben afgesloten. Dat was nodig, omdat er sprake van was dat de zaalfinale nog gespeeld zou worden. Maar het was ook fijn, omdat we elkaar al maanden niet hadden gezien.’’