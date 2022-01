Dank zij slimme ‘truc’ is bluesavond van Johan Derksen in Steenwijk een feest: ‘En veel beenruimte!’

VIDEO Vrachtwa­gen rijdt zich muurvast in Blokzijl (en dat is niet voor het eerst): ‘Heeft de borden kennelijk niet gezien’

Een lange vrachtwagencombinatie is woensdagmorgen vast komen te zitten in de smalle Brouwerstraat in Blokzijl. Schade aan de gevels van twee historische panden op de hoek met de Zeedijk is het gevolg.

