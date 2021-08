Dankzij 300 vrijwilligers heeft Vollenhove een coronaproof dahliafestival

video Kermis van Euifeest vliegt eruit maar je mag toch nog zwieren in opgeknapte Hasselter Zweefmolen

26 augustus Zestien mensen per keer, een paar minuten per zweefrondje: wellicht moet je maandag wel in de rij staan om te zwieren in Hasselt. Het Euifeest in Hasselt moet het doen zonder kermis. Maar de Hasselter Zweefmolen mag tóch opgebouwd worden. Eigenaar Roy Kraak kan niet wachten tot hij op kan gaan bouwen.