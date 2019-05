Dankzij de ‘Vrienden van Nika’ krijgt ieder ziekenhuiskindje een knuffel

De vriendengroep zamelt al sinds september vorig jaar geld in om mee te kunnen doen aan de HomeRun: 240 kilometer rennen in estafettevorm in 24 uur, met als doel geld in te zamelen voor het Ronald McDonaldhuis. Inmiddels is al ruim 20.000 euro ingezameld met kleine en grote sponsoracties. Deze knuffelactie komt daarbij, als aparte actie. ,,De opbrengst van de HomeRun is bedoeld voor het Ronald McDonaldhuis", zeggen Dennis en Ellen. ,,Voor al die ouders die daar overnachten als hun kindje in het ziekehuis ligt of wordt behandeld. Maar we realiseerden ons ook: achter iedere overnachting zit een ziek kindje. Die willen we ook een beetje troost en liefde geven.” Vandaar de actie met de knuffels, voor 12,50 euro kunnen mensen die sponsoren. De 'Vrienden van Nika’ zorgen vervolgens dat zoveel mogelijk zieke kindjes een knuffel krijgen. ,,De eerste 65 knuffels zijn bereikt, we beginnen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar begon het ook voor ons.”