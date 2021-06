Dankzij puzzelwerk kan de Punterbonanza in Giethoorn toch weer van start gaan

Hoe twee Urkers Zwartsluis veroverden met hun vishandel: ‘We delen ons geloof met veel klanten’

30 mei Zwartsluis gaat ze missen, de Urkers Meindert de Boer en Arie Noorloos. Na bijna 20 jaar stoppen de twee vrienden met hun vishandel in het dorp. In die periode is een hechte band ontstaan met de bewoners. „Een paar weken geleden is een vaste klant van ons overleden. Haar allerlaatste telefoontje was naar ons. Om ons te bedanken. Dat doet iets met je.”