Dapper dijkdorpje Blankenham houdt al 600 jaar stand

Een eigenzinnige samenleving ook waarmee je de kachel niet aanmaakt. Goed, de gemeentelijke herindelingen - eerst tot IJsselham, later Steenwijkerland - konden bewoners helaas niet afwenden, maar zo links en rechts zijn in 1973 en 2001 nog wel wat eigen plaatsnaamborden achterover gedrukt. Collector's items. Ze kwamen nu leuk van pas als decoratie bij de dorpsentree en in de feesttent. Daar stak burgemeester Rob Bats ('vandaag ben ik burgemeester van Blankenham en van IJsselham') de loftrompet over dat dappere dijkdorp. 'Klein, maar groots in leefbaarheid, met een bloeiend verenigingsleven en een actief dorpsbelang.'

Veel langer

Het is intussen de derde Sint Nicolaaskerk die uitkijkt over Kerkbuurt, aan één van de door dijkdoorbraken ontstane kolken. De kerk viel ten prooi aan verval, de tweede aan blikseminslag, maar was overeind blijven staan tijdens de ergste stormvloed die Blankenham ooit trof, in 1825. In een inktzwarte februarinacht brak de zeedijk op zes plaatsen door; boerderijen en huizen stortten in, bruggen en dammen spoelden weg. Veel boeren hadden geen boot en waren dus kansloos. Het dorp leed zware verliezen: 28 van de 280 inwoners kwamen om in het wassende water en veel koeien, paarden, schapen en varkens verdronken.

In die kerk kwamen de mensen toen samen, net als in dit weekend. Om herinneringen op te halen bij de nostalgische foto-expositie, of de speciale eredienst bij te wonen. Want die kerk is nog altijd de spil in een dapper dijkdorp.