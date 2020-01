Dartstoernooi Open Steenwijkerland kan prima af zonder Britten

Trammelant

Organisator Pieter Bloksma kan wel verklaren waarom de buitenlandse deelname zich beperkt tot twee Polen en een Duitser. ,,Er is trammelant bij de BBO (British Darts Organisation, red.) en er is ook een challenger toernooi in het Engelse Wigan”, legt hij uit.

Bij vorige edities van het Open Steenwijkerland deed wel een aantal buitenlanders mee. ,,We lieten Engelsen overkomen om een demonstratie te geven in lokale kroegen. Maar omdat daarvoor geen animo meer is, kunnen wij hen als non-profitorganisatie geen geld meer bieden om te komen spelen”, zegt Bloksma. Hij haalt de schouders op. ,,Ach, ook al komen er grote namen, dan is het nog niet vanzelfsprekend dat ze winnen.”

De winnares van 2019 weet met succes haar titel te prolongeren. In de spannende finale verslaat ze Lerena Rietbergen met 4-3. Bij de 189 heren wint Wesley Harms in de finale overtuigend met 6-1 van Danny Jansen. Hij mag een cheque van 500 euro meenemen. Veenstra, die in de achtste finales verliest van Chris Landman, beschouwt het Open Steenwijkerland als een mooi opwarmertje voor het Dutch Open in Assen. Hier wil hij de behaalde titel van 2019 verdedigen. Van het Open Steenwijkerland is hij trouwens de ambassadeur. ,,Ik beschouw dit als mijn thuisbasis en met 250 deelnemers en 82 banen is dit is een van de grootste toernooien in deze regio.”