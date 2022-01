Dat is een gek gezicht: daar ligt een auto op z’n kant, middenin Nijeveen

Keuken­brand­je zorgt voor flinke rookwolken in Steenwijks kinderdag­ver­blijf: pand ontruimd

Een kinderdagverblijf in Steenwijk is donderdagmiddag ontruimd nadat er brand uitbrak in de keuken. Eén persoon is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat die rook had geïnhaleerd.

