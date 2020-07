David (36) steunt Downstichting met 'coronacollectie' uit de Kop

Restaurant in Wanneper­veen dicht na meerdere coronabe­smet­tin­gen

13 juli Ribhouse Big Texas in Wanneperveen heeft noodgedwongen de deuren gesloten. Daartoe heeft de eigenaar besloten nadat eind vorige week het coronavirus is vastgesteld bij zijn in het restaurant werkzame vrouw en een medewerker. De Veiligheidsregio IJsselland bevestigt de coronauitbraak in Wanneperveen.