‘David de (foto)Graaf’ stelt scherp op de wereld, niet op zijn syndroom

Paarden schurken samen in de sneeuw. Meppel viert zomerfeest. Langs het Beulakerpad dragen knotwilgen hun groene pruik. Het leven volgens David de Graaf (35), verpakt in snapshots. Sterk achter de lens, een bevlogen hobbyist. Niet ‘die man met Down’. We treffen hem in Gieters Zonnewiede, dat Davids werk semipermanent showt. David staat erbij en kijkt ernaar, gehesen in een cool T-shirt met opdruk: ‘RelaX. Het is maar een extra chromosoom’.