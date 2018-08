David is drie dagen burgemeester van zijn eigen (Hutten)dorp

VideoTwaalf jaar oud en dan word je ineens uitverkoren om de functie van burgemeester te vervullen. Okay, een tijdelijke functie en voor het Huttendorp in Rouveen, maar dat mag de pret niet drukken. David Lassche (12) uit Rouveen vindt het 'hartstikke leuk'.

Zijn voornaamste taak is om vrijdag de prijzen uit te reiken, vertelt Bert Veldman van de organiserende dorpsvereniging in het dorp. ,,Er doen ongeveer 1450 kinderen mee van groep 5 tot en met 8", vertelt Veldman, die het samen met een groep lokale vrijwilligers al weer vier jaar bestiert. ,,In al die leeftijdscategorieën is een prijs te verdienen voor de mooiste of best getimmerde hut."

Iedereen doet mee

En daar wordt vandaag volop aan gewerkt. Van ver is de kakofonie van hamergeluiden al te horen. Op een deel van het parkeerterrein van SC Rouveen is met bouwhekken het Huttendorp afgebakend. ,,Alle kinderen konden zich voor de vakantie aanmelden", vertelt Veldman. ,,Op verzoek van de school delen wij nu de groepjes in. Iedereen kon zich individueel aanmelden en twee vriendjes of vriendinnetjes noemen bij wie ze wel in de groep zouden willen. Wij hebben die aangevuld met andere kinderen uit hetzelfde jaar, zodat niemand buiten de boot valt. We hebben ook wat kinderen van asielzoekers. Die willen we niet buiten de hekken hebben staan. Iedereen moet mee kunnen doen."

'Mannenhut'

En dus staan Butoyi, David, Sylvan, Sander en Boaz (allemaal 9 jaar oud) samen aan hun hut te timmeren. Ze zaten afgelopen jaar allemaal in groep 5 dus staan ze nu tussen de andere leeftijdsgenoten in. ,,Waarom we meedoen? Omdat we allemaal zin hadden om te bouwen!" verwoordt David het namens de rest. ,,En winnen zou helemaal leuk zijn." Volgens de heren moet een goede hut aan een aantal voorwaarden voldoen: ,,Hij moet stevig zijn en netjes afgewerkt. En niet teveel frutsels." Dus behalve wat stoelen of een bankje wordt het interieur van hun hut niet heel frivool. ,,Het is een mannenhut."

Plantjes

Da's een heel ander verhaal bij een meidenteam in de groep 7-sector. Esmée (10), Emma (11), Nathalie (12), Laura (11 en Juliet (11) zijn nu weliswaar nog flink met hout en hamers en zagen in de weer, maar daar komen zeker nog wat versiersels bij kijken. Sterker nog, Esmée heeft een compleet bouwplan gemaakt. ,,Het raam krijgt twee van die klapdeurtjes en er komt een soort westerndeur in", legt ze al wijzend uit. In de bovenhoek van het A4-tje staat de rest van de taakverdeling. Esmée en Laura moeten ervoor zorgen dat de slingers er komen, Emma voor de lampjes en Laura neemt ook nog wat plantjes mee.

Veiling

Maar zover zijn ze nog niet. Eerst wordt er hout aangesleept om de hut de hoogte in te krijgen. ,,Dat wordt grotendeels gesponsord", vertelt Veldkamp. Van een deel van het hout worden, min of meer op bestelling, allerlei houten werkstukken gemaakt door de wat professionelere volwassenen. ,,Die gaan we vrijdag veilen. Met de opbrengst kunnen we het Huttendorp kostendekkend houden."