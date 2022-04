De allerlaatste schaatspakken van Ireen Wüst en Sven Kramer dragen bij aan grootse opbrengst voor Oekraïners in Genemuiden

Boormachines, grote dozen vis en bloempotten vlogen als warme broodjes over de toonbank. Ook een nachtje weg, een fotoshoot en vip-kaartjes voor wk-wedstrijden lagen onder de hamer. De grote veiling in partycentrum De Kaaihof in Genemuiden leverde donderdagavond maar liefst 63.500 euro op. Met het ingezamelde geld worden Oekraïners die in Genemuiden verblijven geholpen.

Grootschalig aanbod

,,Een schildersbedrijf bood een week lang een schilder in huis aan. Daar is uiteindelijk 4200 euro op geboden. We hebben de afgelopen twee weken echt alle bedrijven in de wijde omtrek benaderd met de vraag of ze wat bij wilden dragen, en dat is gelukt”, vertelt Jaap Dillen, initiatiefnemer van de veilig.

Hij is nauw betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond en wilde in eerste instantie alleen de pakken veilen. ,,Toen ik het voorlegde aan Dik Beens, mede-organisator van de veiling, bedachten we dat misschien wel veel meer bedrijven hun steentje bij wilden dragen. Dat resulteerde in een aanbod van maar liefst 78 goederen en diensten.”

Hechte gemeenschap

Alles bij elkaar genomen is er twee keer zo veel geld opgehaald als vooraf gehoopt. ,,Dat zegt wel wat over de hechte gemeenschap van deze regio. Het bedrag is waanzinnig”, laat Jaap Dillen enthousiast weten.

Het potje wordt nu beheerd door een organisatie in Genemuiden. ,,Het geld wordt gebruikt voor alles wat de gevluchte Oekraïners nodig hebben. Is er bijvoorbeeld een tekort aan bedden? We hebben daar nu geld voor.”