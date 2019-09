De bakker in Hasselt blijft, nu nog een slager en groenteboer strikken

POP UP-ATELIER IN DE HOOGSTRAAT

Kunstenares Dolgor Dugarova is blij met de mogelijkheid om haar werk te exposeren in een van de leegstaande winkelpanden in de Hoogstraat. ,,In drie dagen tijd, net voor het Euifeest, was het geregeld met de eigenaar‘’, zegt centrummanager Eduard Plate over het pop up-concept. ,,Daardoor had ik gelijk al veel aanloop, het was druk en het was gezellig‘’, zegt Dugarova. De Russische woont sinds 2003 in ons land en is gaan tekenen en schilderen na een depressieve periode. ,,Portretten maken is mijn passie, maar ik maak ook stillevens, landschappen en pure fantasie.’’ Ze geeft inmiddels ook les. Als het pand over gas, water en licht beschikt, zou ze daar wel haar atelier van willen maken door er niet alleen te exposeren, maar ook workshops te gaan geven. Plate moedigt dat aan. ,,We willen reuring want dat trekt mensen aan.’’