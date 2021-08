De Bult bij Steenwijk als decor voor vogelrijk theater

Hasselt houdt hoop op zweefmolen bij Euifeest: ‘Kijken in kansen’

22 augustus Wel een kermis in Zwartsluis, maar niet in Hasselt? Dat laten de inwoners van Hasselt niet zomaar gebeuren. Nadat de organisatie van het Euifeest met de exploitant besloot de kermis niet door te laten wegens de strenge coronaregels, is er toch nog hoop op de komst van een zweefmolen: ,,Ik leg me er niet zomaar bij neer.’’