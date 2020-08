De gondelvaart gaat niet door, maar Belt-Schutsloot heeft toch nog een feestje op het water

Provincies teleurge­steld over verdeling van cultuursub­si­die: ‘Niet alleen in de Randstad worden mooie producties gemaakt’

6 augustus De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland zijn niet te spreken over de verdeling van de cultuursubsidie van het Rijk. Eerder deze week werd bekend dat geen enkel muziek- of theatergezelschap in Oost-Nederland de komende jaren subsidie krijgt van het Fonds Podiumkunsten. Bijna heel het budget - 21 miljoen euro - gaat naar de Randstad.