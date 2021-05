De grondstof van de toekomst ligt in Drenthe en Overijssel gewoon langs de kant van de weg: ‘Het hoeft niet meer uit Singapore te komen’

Het groene goud van de Kop van Overijssel en Zuidwest-Drenthe: gemaaid bermgras en achtergebleven rietsluiksel zijn in de regio in grote hoeveelheid aanwezig. Beide zijn ideale grondstoffen voor alledaagse producten zoals eierdoosjes, isolatiemateriaal en hippe stoelen, vertelt Jacob Heitman, directeur van gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe. Door overheden, ondernemers en bewoners warm te maken voor bermgras, wil hij de circulaire economie in de regio een slinger geven. ,,Als we natuurafval gaan gebruiken in plaats van afvoeren, kunnen we de kringloop sluiten.”