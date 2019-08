De grote vraag tijdens de gondelvaart in Belt-Schutsloot: wie verslaat A/S United?

videoDe prijzenkast in de loods naast de bouwlocatie puilt uit. Bekers voor eerste prijzen, publieksprijzen en figuratieprijzen. Allemaal gewonnen tijdens de gondelvaart in Belt-Schutsloot. De groep A/S United is in de categorie allegorische gondels vrijwel onverslaanbaar.

Tien gondels zijn er gebouwd waarvan er zeven op de eerste plaats eindigden: de eerste in 2009 en vanaf 2013 tot en met 2018 zes keer op rij. Als de stoet gondels vrijdagavond door de Schutsloot en over het Kleine Belterwijde vaart is de grote vraag: komt er nog een wisselbeker bij?

Janny Knobbe-de Goede is daar niet zo zeker van. ,,Maar we doen zeker mee voor een plaats in de top drie.’’ Johan ten Wolde: ,,We bouwen bewust een wat kleinere gondel, zonder opzetstuk en dubbele verlenging, zodat er meer competitie ontstaat.’’ Janny vult aan: ,,Het moet voor de andere groepen ook leuk blijven.’’ Over een ding zijn beide ervaren gondelbouwers het roerend eens: winnen verveelt nooit. ,,Maar het is goed voor de gondelvaart dat er meer kanshebbers zijn.’’ Na de tweede serie van drie opeenvolgende zeges hoefde de Oranjevereniging niet zelf een nieuwe wisselbeker te bekostigen. A/S Ultimate heeft de beker gesponsord. ,,En die mag gerust naar een andere groep.’’

Heeft de groep een succesformule?

Janny Knobbe: ,, A/S United is ontstaan uit de fusie van De Amateurs en de Schutsloot Schuimers. De groep is heel divers van samenstelling en met bijna dertig leden, waarvan een harde kern van een man of acht, ook vrij groot. Hier loopt eigenlijk van alles rond. Creatievelingen, mensen met technisch inzicht en verstand van verlichting, personen die een goede kijk op kleuren hebben en oog voor de afwerking. En een paar goede organisatoren. In het hele proces zijn ook die belangrijk. ‘’

Wat is de kick van het gondelbouwen?

,,Als Beltigers zijn wij trots op onze gondelvaart. Kinderen krijgen het van hun ouders mee. Noem het maar gondelkoorts. En natuurlijk de saamhorigheid van onze groep, samen werken aan iets moois, creatief zijn, soms ook de stress en tot slot de waardering van het publiek tijdens de gondelvaart’’, sommen Knobbe en Ten Wolde op. ,,Maar ook het gezellig bij elkaar zitten tijdens het bouwen en onze barbecue.’’

Nooit een bloemengondel willen bouwen?

,,Daar is binnen de groep al wel een aantal keren over gesproken. Nog niet iedereen is er voorstander van en je zit ook met het kostenaspect. Maar het kan zo maar een keer gebeuren. Nu varen er drie bloemengondels mee. Het zou uniek in ons land zijn als we op de Belt een gondelvaart zouden hebben met alleen maar bloemengondels. Maar van oudsher worden hier allegorische gondels gebouwd en is het gebruik van dahliabloemen overgewaaid van de corso’s in Vollenhove en Sint Jansklooster.’’

De afgelopen maanden heeft A/S/ United gewerkt aan hun elfde gondel in een tent aan de Belterweg. Janny’s dochter Sabrina Knobbe is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Wat maken jullie?

Sabrina: ,,Er is gekozen voor een verhaal uit de Griekse mythologie. De reus Argus met zijn honderd ogen, waarvan er nooit meer dan twee tegelijk sliepen. De godin Hera plaatste later als eerbetoon zijn honderd ogen op de staart van het haar toegewijde dier, een pauw. Dat beelden wij uit.’’