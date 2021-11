De kap is van de Nijeveense molen voor luie molenaars gehesen: start renovatie

Innovatie­ve aanpak bij het verbeteren van een hobbelige klinkerweg in Staphorst

Nu is de Bisschopsweg in Staphorst nog een hobbelige met gras overgroeide klinkerweg. Maar over een maand ligt er over een lengte van 600 meter een strakke, gladde weg. En dat allemaal dankzij de toepassing van een betrekkelijk nieuwe techniek met de naam Geowall. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige grond.

