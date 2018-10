De Meente in Genemuiden voor elf miljoen moderniseren

Er is volgens bestuurslid Marco van Lente van stichtingsbestuur De Meente, verantwoordelijk voor alle welzijnsactiviteiten, sprake van een enorme moderniseringsslag. ,,Het oudste deel is 45 jaar oud en door de loop der jaren is er aan alle kanten bijgebouwd. En de lange, rechte gangen en de beslotenheid van het pand zijn niet meer van deze tijd. Tien jaar geleden is hier al over gesproken, maar door de crisis is de vernieuwing toen in de ijskast gezet. Nu is het opgepakt en ligt er een mooi toekomstplan”, aldus Van Lente.