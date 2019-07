De metaaldetector in aanslag maar nog geen meteoriet

Meteorietdeskundigen zoeken naar de meteoriet, die ingeslagen moet zijn bij Hasselt. Waar en wanneer precies? Geen antwoord, ze willen meteoriethunters niet wijzer maken. In het zoekgebied blijven ze nuchter. ,,Zo’n ding vinden is niet zo makkelijk als de McDrive binnen rijden en een hamburger scoren.’’

Zeker. Ze gaan zoeken. Deze week nog, in Hasselt. Zoeken naar een meteoriet die 28 juni ingeslagen moet zijn. Misschien morgen, misschien later. Het zoekgebied ligt ‘noordwestelijk’ vanaf het centrum van Hasselt bekeken. Zo is gebleken na berekeningen, met sterren als referentie. Weilanden zijn het.

Verder dan dat gaat het sterrenteam aan meteorietdeskundigen – dat speciaal de krachten bundelde om de gevallen meteoriet te vinden – niet. Waar Marco Langbroek en Leo Kriegsman van het vijftal eerst de media te woord stonden, willen ze zich nu focussen op het zoeken. Langbroek: ,,We hebben contact gezocht met de boeren. Die willen bij de zoekoperaties liever geen media-aandacht. Dat respecteren wij.’’

Hunters

Er speelt daarnaast een ander belang. ,,Wij en de boeren zijn toch bang dat meteorietjagers de gebieden bezoeken. Als wij de akkers bekend maken.’’ Dat zijn doorgaans niet-wetenschappers die hobbymatig gaan zoeken naar meteorieten. Als de gevonden meteoriet een bijzondere is, willen ze deze soms verkopen. Dat kán veel geld opleveren. Een meteoriet werd in Amerika als voorbeeld ooit geschat op bijna 100.000 euro aan waarde. Dat was een zeer unieke, een grote en zware. De waarde kan ook op enkele honderden blijven steken.

In de Sahara is zoeken naar meteorieten vanwege kale droge velden makkelijker. Er zijn daar mensen die het ‘meteoriethunten’ als inkomen hebben. Langbroek: ,,Wij vragen netjes aan de boeren of we hun land op mogen, houden rekening met gewassen. De boeren zijn bang dat andere zoekers dat misschien niet zullen doen.’’

Geheim

Daarom blijven de exacte weilanden waar gezocht wordt geheim. Als ook de tijden van zoeken. Jan Haanstra woont in het zoekgebied. ,,Begin vorige week liepen er drie man over de akkers hier. De deskundigen zochten nog niet. Ik denk sterk dat het die hunters dus waren.’’

Gisteren zocht Haanstra zelf. ,,Met mijn kleinkinderen. Voor de lol. Ik heb zo’n metaaldetector.’’ In meteorieten zitten ijzerachtige stoffen, waar een detector op kan reageren. ,,Ben ik als educatie voor de kinderen ons land op gegaan.

Les kregen de boeren in het gebied ook, dat wil Langbroek nog wel vertellen. ,,We hebben enkele landeigenaren al gesproken en meteorieten laten zien. Die hadden we bij bezoek mee in een kist. We hebben ze verteld waar ze op moeten letten, als ze toevallig op hun land komen.’’ Op gaten bijvoorbeeld. ,,En dus gevraagd of we hun grond op mochten.’’

Cor Pierik is boer en een bekend CBS-statisticus in de streek, hij woont in het zoekgebied. ,,Ik kan nog benaderd worden door de onderzoekers, dat ze dus daadwerkelijk mijn grond op gaan. Dat hebben ze nog niet gedaan. Als het gebeurt, doen ze dat benaderen deze week, begreep ik.’’

Hij is razend nieuwsgierig. ,,Het spreekt tot de verbeelding natuurlijk. Zo’n steen vanuit het niets. Bam, zo op je land landt.’’

Buurman Haanstra. ,,Maar een meteorietgekte, dat niet. Op die drie hunters na, heb ik niemand gezien die zocht. Ik ken ook geen mensen uit Hasselt die spontaan zijn gaan zoeken.’’ En of ze hem vinden, Haanstra heeft er een hard hoofd in. ,,Ik ben natuurlijk geen meteorietdeskundige. Maar zo’n ding vinden is niet zo makkelijk als de McDrive binnenrijden en een hamburger scoren.’’