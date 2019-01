De mooiste praalwagen van 2018 komt uit Vollenhove

Het is de vierde prijs voor de praalwagen, die van de vakjury de Ereprijs kreeg en ook door publiek en collega-wagenbouwers in Vollenhove op nummer één werd gezet. Stark Wark is met twaalf Ereprijzen de meest succesvolle wagenbouwgroep in de geschiedenis van het Vollenhoofse bloemencorso. De groep die in 1989 begon met bouwen won in 1998 het corso voor de eerste keer en was in de jaren daarna vrijwel onaantastbaar. Na een wat mindere periode werd vorig jaar het corso opnieuw gewonnen met een praalwagen die volgens corsoliefhebbers zelfs de mooiste van ons land was. ,,We beginnen het nieuwe jaar meteen goed. Wat een eer en wat een mooie, landelijke aandacht’’, aldus de corso-organisatie VVVV in een reactie op de uitslag.