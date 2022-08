De muziek van de ‘beste componist aller tijden’ klinkt vrijdag in Vollenhove

met video Van Poetin tot een Trojaans paard: ‘Alles op alles gezet’ voor 75ste gondel­vaart in Dwars­gracht

De ene gondel is met tientallen in elkaar gezet. De ander werd gebouwd in klein gezinsverband. Het was hard werken, maar het albasten jubileum van de gondelvaart in Dwarsgracht werd toch weer goed bezocht. ,,Iedereen heeft alles op alles gezet voor deze editie.”

31 juli