De nu werkloze ijsclubbestuurders geven de hoop op een vorstperiode nog niet helemaal op

Droomhuis op een riante kavel? Het kan bij Hasselt, maar je hebt wel een goedgevul­de portemon­nee nodig

Wonen op riante kavels in een groene omgeving, op een bijzondere plek, verscholen achter de dijk langs het Zwarte Water. Die mogelijkheid biedt projectontwikkelaar AM tegenover de Hanzestad Hasselt. Het Utrechtse bedrijf heeft over enige tijd in het plan Hasselt Overwaters zeventien kavels in de aanbieding. Daarvoor zoekt AM kapitaalkrachtige belangstellenden, die op hun kavel een niet-alledaagse bebouwing realiseren.

19 januari