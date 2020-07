De pareltjes van Hasselt beter laten zien

Dat moet vooral tot uitdrukking komen in het straatbeeld, door de pareltjes in de kleinste Hanzestad van ons land beter te laten zien. Hasselt als bedevaartsplaats en een plek met volop religieus erfgoed is daarbij een speerpunt. Het eerste tastbare resultaat van de toeristische oppepper is dan ook een bedevaartspad. Een route met zeven bijzondere locaties in het centrum en als achtste het Zwartewaterklooster tussen Hasselt en Zwartsluis.