De rekjes met condoleancekaarten zijn leeg in Hasselt, maar afscheid nemen van alle coronadoden is onmogelijk

Gerrit Selles (70) overleed zondagochtend 22 maart in Isala ziekenhuis in Zwolle aan de gevolgen van het coronavirus. Er stond geen familie aan zijn bed. Zijn vrouw lag ziek thuis, óók corona. Zijn kinderen moesten kort daarvoor in beschermende pakken afscheid van hun vader nemen. Selles’ schoonzoon Jan Regeling: ,,Gerrit is de tweede week van maart ziek geworden, griepklachten. Hoe hij besmet is? We weten het niet, maar de klachten werden op een gegeven moment zo erg dat hij op 18 maart met de ambulance naar Isala is gegaan. Daar is hij vier dagen later overleden. Het schrijnende is: mijn schoonmoeder, zijn vrouw, was ook ziek. Het laatste wat zij heeft gezien van hem is dat hij de ambulance in ging. Ze hebben daarna alleen telefonisch nog contact gehad.’’