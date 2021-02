De sleutel voor oplossing in soap rond in- en uitrit van Breman Hasselt is in handen van Rijkswaterstaat

UPDATE Statenle­den spreken ook al twijfels uit over veiligheid in- en uitrit Breman Hasselt

25 januari Het is nog maar de vraag of Breman Hasselt de inmiddels aangelegde in- en uitrit tussen het bedrijfsterrein en de Zwartewaterweg in gebruik kan nemen. Ook leden van Provinciale Staten van Overijssel spreken openlijk hun twijfel uit of het wel veilig genoeg is. De gemeenteraad van Zwartewaterland is vierkant tegen.