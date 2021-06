De tijd van leegstaande winkelpanden is in Hasselt nu echt voorbij

Jarenlang was het in Hasselt kommer en kwel en sloot de ene na de andere winkel de deur. Maar het tij is gekeerd met nauwelijks nog leegstaande winkelpanden. Bij Juulsz is de volgende nieuwe winkel, gevestigd in een eeuwenoud pand in de Hoogstraat.