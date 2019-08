De twee wietplanten van Jan (73) en zieke Jannie (68) uit Hasselt moeten weg: ‘Niets helpt, alleen dit nog’

,,Dat dit in Nederland zomaar weggehaald kan worden”, zegt Jan van Raalte een paar keer achter elkaar. Meteen daarna gaat de telefoon. Een voor hen onbekend iemand biedt aan om de planten te verplaatsen naar zijn tuin. ,,Dat kan niet, dan kan de plant ook weggegooid worden. Maar dit zegt wel dat iedereen ons wil helpen en met ons meeleeft.”

Medicinaal gebruik

De twee wietplanten staan in de tuin van Jan en Jannie voor eigen medicinaal gebruik. De politie kwam twee weken geleden na een anonieme melding langs en vroeg ze om de planten binnen 14 dagen weg te doen, maar dat doen ze niet. De politie komt waarschijnlijk zaterdag langs om ze weg te halen.

Dat is rampzalig voor Jannie. Ze gebruikt de olie van de plantjes al meerdere jaren om de huidaandoening psoriasis te onderdrukken. ,,Ik heb dit al 45 jaar en ben vaak naar de dokter geweest. Niets helpt, behalve dit. Het is een noodgreep. Anders heb ik veel jeuk, zelfs tot bloedens toe. Het gaat nooit helemaal weg, maar ik heb nu minder jeuk.”

Verboden

Normale wietolie helpt niet bij Jannie. ,,We kunnen wietolie kopen, maar dat helpt bij mij niet en het is duur. Die wietolie is ook chemisch bewerkt”, zegt Jannie. In Nederland is het verboden om wietplanten te hebben. ,,Er is een gedoogbeleid dat bij vijf of minder planten ze wel verwijderd worden, maar dat er dan geen sprake is van strafrechtelijke vervolging”, vertelt politiewoordvoerder Henk Kremer.

Jan en Jannie hebben ook gesproken met Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder. ,,Ik kan mij goed verplaatsen in de beweegredenen van hun om deze planten te hebben”, zegt Bilder. ,,Ik ben niet zo gelukkig met wat er gaande is. Dit is een zaak van de politie en ik kan niets voor ze betekenen. In Nederland hebben we een lastig beleid omtrent wiet.”

Jan heeft weinig hoop dat hij de planten nog kan houden om zijn vrouw te helpen. ,,Ik kan denk ik pas over vier weken oogsten. Ik ben vandaag al even naar de politie geweest en heb gezegd dat we morgenmiddag weg zijn. Na 17.00 uur zijn we thuis en dan kunnen ze het ophalen. Het is mij de eer te na om de planten daarvoor zelf al weg te halen. Zulke planten moeten we juist koesteren. Het moet legaal worden. We zouden dit bij een coffeeshop kunnen kopen. Dat is illegaal gemaakt. Dat mag wel, maar dat gaan we toch niet doen?”, zegt Jan terwijl hij Jannie aankijkt.