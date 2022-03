De Veldschuur in Rouveen balt vuist voor de bij: ‘Ze zijn voor ons van levensbelang’

Belt-Schutsloot zat er 1,5 week voor op slot, maar is blij met nieuw fietspad

Tot begin 2024 worden twaalf fietspaden in de gemeente Steenwijkerland aangepakt. Deze week is het pad langs de Belterweg in Belt-Schutsloot opgeleverd, nummer negen in de rij. De baan is verbreed, waardoor elkaar passeren veiliger kan. Met het toenemend aantal e-bikes geen overbodige luxe.

2 maart