De vraag die na WOII een leven lang blijft hangen bij Staphorster familie Massier. Waar is pa?

VIDEO | update Traumaheli­kop­ter bij Friesland­Cam­pi­na in Meppel: één persoon zwaarge­wond naar het ziekenhuis

24 september Hulpdiensten zijn vannacht rond 04.30 uur in groten getale uitgerukt voor een bedrijfsongeval in een pand van zuivelgigant FrieslandCampina aan de Oliemolenweg in Meppel. Een man raakte bekneld in een machine en is daarna zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.