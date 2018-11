Debuut nieuw muziekduo bij Winter Wonder Dagen in Vollenhove

Voor het derde jaar worden vrijdag 23 en zaterdag 24 december in Vollenhove de Winter Wonder Dagen gehouden. Met het debuut van The Way Faring, bestaande uit Henri Willemsma (gitaar, zang) en Annemarie Dam-Kwakman (zang, ritme).

Wat valt er te beleven en - vooral ook - te beluisteren op de Winter Wonder Dagen. De organisatoren Margit Heetebrij en Jacqueline Meijer geven het antwoord.

Wat zijn Winter Wonder Dagen?

,,Een sfeervolle, inspirerende fair in de aanloop naar december met als decor de stadsboerderij aan de Heilige Geeststeeg 12 en de tot brocantecadeauwinkel omgetoverde locatie aan Het Goor 21. De route tussen de twee locaties is een wandeling van maar twee minuten en is verlicht met kaarsjes en vuurkorven.’’

Wat kunnen we verwachten?

,,Op de verwarmde deel staan stands met exclusieve, handgemaakte spulletjes met een kunstzinnig karakter, sieraden en kussens, patchwork, mozaïek, demonstraties en collages. Er is een taartenbakker met een proefhoekje met koffie en lekkers. In de brocantezaak - Jacqueline zoekt haar curiosa en antieke woonaccessoires eigenhandig uit in Frankrijk - komt de Sint op bezoek.’’

En de muzikale omlijsting?

,,Er is live trekzakmuziek buiten en we hebben twee muzikale duo's uit Vollenhove in huis. The Way Faring met Henri Willemsma en Annemarie Dam-Kwakman maakt vrijdag z'n debuut tijdens de fair. Ze hebben druk gerepeteerd en spelen aanstekelijke bluegrass- en countrycovers. Op zaterdag is Henri er opnieuw, dan met zijn 2 Tinten Grijs-muziekmaatje Wiebe Vonk. Hun genre bestaat uit Nederlandse (pop)songs.’’

Een hele organisatie voor twee vrouwen.

,,Het is absoluut veel werk, maar hartstikke leuk om te doen. De eerste twee jaar hebben we ons evenement dankzij startsubsidie van Vitaal Land Veno op de kaart kunnen zetten, nu doen we het helemaal op eigen kracht. De entree is gratis en we willen het graag kleinschalig en intiem houden.’’