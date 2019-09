Dementheek in Steenwijk: feest der herkenning

Liedjes van vroeger. Geuren van ooit. Dobbelspellen die je zomaar zes decennia terug in de tijd werpen. Het gevoel van lente in een themadoos. Een blok Sunlight zeep. Een oude schoolplaat die ergens, in de diepste krochten van het geheugen, iets losmaakt. Steenwijks Dementheek is een feest der herkenning voor wie in de doolhof van het brein de weg is kwijtgeraakt en tegelijk een bron van kennis voor mantelzorgers.