DESZ heeft nog geen nieuwe voorzitter

Inbraak bij tennisvere­ni­ging Zwartsluis, schade groter dan de buit: ‘Heel sneu en zielig’

27 november Tennisvereniging LTVZ in Zwartsluis is afgelopen weekend opgeschrikt door een inbraak in het clubhuis. Volgens de politie was de schade aanzienlijk. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.