Deventer studenten bouwen waterput van zoden in De Wieden

Studenten archeologie van de Saxion Hogeschool in Deventer hebben van zoden een waterput gebouwd bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Sint Jansklooster. Het middagje bouwen volgens de klassieke methode maakt deel uit van het onderzoek of in het door het water verzwolgen dorp Beulake op deze manier huizen zijn gebouwd.

“Op IJsland staan nog steeds boerderijen en zelfs grotere complexen die met zoden zijn gebouwd”, zegt begeleider Daniël Postma. Hij promoveerde zelf op het onderwerp zodenbouw en bouwde daarvoor destijds een complete woning in Friesland. “Vooral in de noordelijke provincies werd in de vroege middeleeuwen op deze manier gebouwd. We hebben ontdekt dat zelfs dakdragende muren mogelijk waren. Die woningen konden zomaar een eeuw meegaan.”

Volgens Postma moeten zodenbouwhuizen niet worden verward met plaggenhutten, waarin de veenarbeiders woonden. “Dat gebeurde vooral in de negentiende eeuw, toen turf een minder belangrijke rol ging spelen en het economische plaatje in elkaar stortte. Zodenbouw had niet zozeer met armoede te maken, al speelden de financiën ongetwijfeld ook toen een rol bij de keuze voor materialen.”

Over zodenbouw bestaat de nodige informatie uit de vroege middeleeuwen en de negentiende en twintigste eeuw. De periode daartussen is een onbeschreven blad. En dat is volgens Postma nou net de tijd van de opkomst en neergang van Beulake, het dorp tussen Sint Jansklooster en Giethoorn dat in 1776 na een storm verdween in de golven. “Daarom moeten de studenten onderzoeken of zodenbouw in die periode en in dit gebied mogelijk was”, zegt docente Annelies Berends. Postma denkt van wel, omdat de ondergrond van De Wieden zeer geschikt is voor deze traditionele bouwmethode.