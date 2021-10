Deze huisarts zit in het oog van de coronastorm in Staphorst: ‘Ik veroordeel niemand’

Genemuider Ben T. vrijgela­ten, werd eerder veroor­deeld voor beschieten woning van zijn broer

22 oktober Genemuidenaar Ben. T is donderdagochtend vrijgelaten. In februari oordeelde de rechter dat hij vier jaar de cel in moest voor het beschieten van de woning van zijn broer, maar nu besluit het gerechtshof dat hij het vervolg van een nieuw onderzoek niet langer in de gevangenis hoeft af te wachten.