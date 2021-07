Deze meesterschilder uit Ossenzijl tovert met bladgoud bij restauratie Gouden Koets: ‘Prachtig om te doen’

Opnieuw is er een rechtszaak rondom de loswal in Giethoorn: dit is er aan de hand

28 juni De loswal aan de Kerkweg in Giethoorn dreigt op slot te gaan. Directe omwonenden vragen dat dinsdag in een rechtszaak, omdat zij overlast ervaren. Voor ondernemers is de loswal juist onmisbaar. Het is het zoveelste hoofdstuk in een langslepende kwestie, waar al veel strijd over is gevoerd.