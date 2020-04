Diefstal stalen rijplaten is aan de orde van de dag, nu verdwijnt een partij in de buurt van Zwartsluis

Diefstal van rijplaten is op dit moment aan de orde van de dag. Met een nieuwwaarde van 800 tot 1000 euro is het bovendien een lucratieve bezigheid. De afgelopen maanden werden er tientallen rijplaten ontvreemd in onder meer Beilen, Kruiningen, Everdingen en Moergestel. Ze staan allemaal vermeld op de website van de Metaal Recycling Federatie. ,,Dan weten schrootverwerkers wat er is ontvreemd als hen een partij wordt aangeboden’’, weet De Jonge. Om het slijten van gestolen rijplaten te bemoeilijken, hebben ze vaak een kenmerk. ,,In de rijplaten van Van Werven zijn de letters ‘VW’ gebrand. Iedereen in het wereldje weet dan van wie ze zijn.’’