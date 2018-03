Geemotioneerde CPB-oprichter Klaas Naberman erelid partij

14 maart Hij mag dan volgende week 77 jaar worden, als je met hem over politiek praat is Klaas Naberman uit Sint Jansklooster nog altijd even bevlogen als in de tijd dat hij raadslid en wethouder was. In 1973, bij de vorming van de gemeente Brederwiede, stond hij aan de basis van de oprichting van de Christelijke Partij Brederwiede (CPB). Na precies 45 jaar benoemde het bestuur van wat nu Christelijke Partij Burgerbelangen heet, hem woensdag tot erelid.