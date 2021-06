Dienstencentrum Staphorst keert terug op vertrouwde stek, nu met sociale huurwoningen

Het Dienstencentrum in Staphorst keert in zijn geheel terug aan de Berkenlaan. De gemeenteraad volgt de voorkeursvariant van het college van burgemeester en wethouders, zo bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering. Ook over de bouwhoogte, een belangrijk punt voor omwonenden, deed de raad uitspraak.

Nu er een besluit ligt komt na vele jaren discussie en onzekerheid duidelijkheid over de toekomst van het Dienstencentrum. Daarmee zal een fors aantal maatschappelijke organisaties, een stuk of vijftien, gerust zijn gesteld. Hun huidige onderkomen is sterk verouderd, onderhoud werd nog slechts mondjesmaat toegepast. Ze zijn wel tevreden over de centrale locatie in het dorp en willen dit graag zo houden. De raad is dezelfde mening toegedaan, mede door de inloop-en ontmoetingsfunctie van het gebouw. Andere opties waren gedeeltelijk dan wel volledig elders onderbrengen, zoals bij (onder meer) voetbalvereniging Staphorst of de Berghorst.

Haalbaar

Om nieuwbouw mogelijk te maken is samenwerking gezocht met woningcorporatie VechtHorst. De combinatie met woningbouw maakt het plan financieel haalbaar, de gemeente ontbeert het geld om te investeren. Het gaat om de realisatie van maximaal 36 appartementenwoningen, waarbij het Dienstencentrum op de begane grond komt, zo’n 420 vierkante meter in omvang.

Omwonenden gaan in dat geval uit van in ieder geval twee bouwlagen, waar ze zeer ongelukkig mee zijn, zo maakten ze de raad recent per brief duidelijk. Volgens de buurt wordt het (nieuwe) centrum oneigenlijk gebruikt om ‘zo snel mogelijk invulling te geven aan prestatieafspraken met VechtHorst over sociale huurwoningen’. Ook zien ze hier liever geen sociale huurwoningen. Het zou zorgen voor een te grote concentratie van dit soort huizen ten opzichte van andere wijken.

Privacy

De omwonenden zijn tegen elke vorm van woningbouw op deze locatie. En mocht het onverhoopt toch tot woningbouw komen, dan zeker geen ‘hoogbouw’, anders voelen ze zich bekeken en in hun privacy aangetast.

Via een aangenomen motie van ChristenUnie en CDA wil een meerderheid van de raad hier deels rekening mee houden. De partijen roepen de initiatiefnemers op ‘de hoogte van drie bouwlagen alleen toe te passen in de kap van het nieuwe dienstencentrum en bij het plaatsen op de kavel rekening te houden met de afstand en de verhouding in relatie tot de omgeving’. Een motie van Gemeentebelangen en SGP voor maximaal twee bouwlagen, haalde het niet.

De hoogte zorgde voor de nodige discussie over het bouwvolume. Afgesproken is om dit vooral in samenspraak met de buurt (en architect) te bepalen.

Senioren

Die omgeving wordt nauw betrokken bij de bouwplannen, zo zegde het college van B en W de raad toe. Samen met Vechthorst wordt een participatieplan ontwikkeld voor de betrokkenheid van omwonenden.

Ook Wijkraad Noord schreef een reactie op de bouwplannen aan de Berkenlaan. Het bestuur ziet liever niet louter senioren in de appartementen. Deze doelgroep ligt het meest voor de hand, gezien de maatschappelijke functie van het Dienstencentrum en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Volgens Wijkraad Noord zorgt dit echter voor een scheve samenstelling in het dorp.

Toelichting

Huizen toewijzen aan (toekomstige) bewoners is een taak van VechtHorst, zegt wethouder Mulder hierover. ,,Dat doen wij niet als gemeente.” De woningcorporatie zal hierover in september een toelichting geven, beloofde de wethouder. Volgens Mulder kijkt VechtHorst verder dan alleen senioren. ,,Alleen maar slim, want ze willen geen leegstand.”

De planning is dat in augustus volgend jaar de werkzaamheden beginnen. Tot die tijd worden de gebruikers van het Dienstencentrum elders ondergebracht. De 150.000 euro aan uitplaatsingskosten die de gemeente hiervoor in gedachten heeft - denk aan aanpassingen op de tijdelijke locaties - vindt de gemeenteraad te gortig. Via een amendement (aanpassing raadsvoorstel) willen zij een betere onderbouwing hiervan zien, liefst goedkoper. Dat kan wethouder Mussche niet garanderen, maar hij doet zijn best.

Rectificatie In een eerdere versie van dit artikel stond per abuis dat de motie van ChristenUnie en CDA unaniem was aangenomen