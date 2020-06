Dierenmishandeling in Park Rams Woerthe in Steenwijk? Politie en gemeente weten van niets

video - update Na brand versnelde afbraak panden voormalige scheeps­werf Bodewes in Hasselt

8:37 De brand in het kantoorgebouw van de voormalige scheepswerf Bodewes in Hasselt heeft de sloop van de al jaren leegstaande gebouwen bespoedigd. ,,Anders waren we gaan slopen op het moment dat we met de nieuwbouwplannen zouden gaan beginnen’’, zegt Herman Dolstra. Hij is adjunct-directeur van de Schagen Groep, waartoe projectontwikkelaar Schavast behoort.